 

США планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день – Пентагон

17.08.2021, 11:32, Новости дня
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“В следующие несколько недель мы будем действовать настолько агрессивно, насколько сможем, и переместим как можно больше людей. Как только мы наладим здесь работу, мы сможем вывозить до 5 тыс. человек в день. Но это места не только в военных, но также и в коммерческих и чартерных самолетах”, – сказал он. 

При этом Кирби отметил, что наращивание таких темпов не означает, что США понадобится вывозить из Афганистана такое количество людей.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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