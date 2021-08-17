Австралийке запретили долго держать на руках собственного ребенка, так как он “полностью радиоактивный”

У восьмимесячного мальчика Уолли почти сразу после рождения появились проблемы с глазами. Медики сперва диагностировали у младенца глазную инфекцию, но потом оказалось, что у него развивается редкая форма рака – рабдомиосаркома.

Ребенок из-за болезни уже потерял левый глаз. Сейчас родители младенца готовятся начать новую 42-недельную интенсивную химиотерапию ребенка.

Из-за полученной во время лечения радиации Уолли сейчас стал опасен для своей беременной матери. Врачи запретили нянчить его.

Женщина говорит, что ей не позволяют держать его более 10 минут за раз, “потому что он полностью радиоактивный”. За сыном ухаживает отец, которому пришлось уволиться с работы.

Недавно мальчик научился ползать. Сейчас семья собирает деньги на второй курс лечения сына в Великобритании.

—