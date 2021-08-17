Коляденко на отдыхе в Болгарии засветил белый маникюр с логотипом Mercedes

Артист позирует в кадре, лежа на песке. Он отметил, что находится в Болгарии. Во время съемки Коляденко засветил белый маникюр с декором в виде логотипа Mercedes. В июле артист демонстрировал яркий маникюр.

“Классно тут”, – написал он.

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Публикация от KolyadenkoDima_official (@kolyadenkodima_official)

Контекст:

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом “Шанс”, который выходил на телеканале “Интер”, а после – на “1+1”.

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