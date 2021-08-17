Диетологи рассказали о продуктах, помогающих при утомляемости

Диетологи рассказали о продуктах, которые помогают при утомляемости. Специалисты заявляют, что предотвратить такое состояние поможет употребление пищи несколько раз в день небольшими порциями.

Для получения энергии людям необходимо питаться свежими и полезными продуктами. Если после еды человек ощущает вялость и сонливость, то, скорее всего, произошло резкое повышение сахара в крови за которым идет понижение энергии. Существуют продукты, которые помогают в борьбе с усталостью из-за своих питательных компонентов.

Ученые сравнивали бананы с углеводными спортивными напитками, которые употребляют велосипедисты, чтобы оставаться энергичным в период длительных поездок. Они выяснили, что фрукт тоже хорошо подпитывает организм, так как в бананах много клетчатки, витаминов и углеводов.

Орехи и семечки помогают бороться с голодом и усталостью. Если добавить их в рацион, то можно дать организму много питательных веществ и энергию. Бразильские орехи, кешью, миндаль, фундук, грецкие орехи, семена подсолнечника и тыквы рекомендуют есть несолеными и в сыром виде. Также они идеально подходят на полдник.

Семена чиа – хороший источник энергии из-за содержания в них углеводов, жиров и клетчатки. В одном исследовании, где принимало участие 6 спортсменов, было доказано, что употребление семян придает столько энергии, столько и углеводные спортивные напитки. Если добавлять их в утреннюю кашу, йогурт и смузи, то это наполнит человека энергией и снизит усталость.

Также организму нужна вода, чтобы функционировать полноценно. Хоть вода и не дает энергии, но оказывает положительное влияние на энергетические процессы, которые происходят в теле.

Источник: profile.ru