 

Insider – Помпео призвал «сокрушить» талибов в Кабуле с помощью американской авиации

17.08.2021, 11:28, Новости дня
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Экс-госсекретарь Майк Помпео высказал мнение, что США должны вмешаться и выбить боевиков «Талибан» из афганской столицы. При этом он обвинил президента Джо Байдена в неспособности решить кризис в регионе, передаёт Insider.


Reuters

Американские войска должны вмешаться, чтобы перехватить у «Талибана»* контроль над афганской столицей. Такое мнение высказал бывший госсекретарь Майк Помпео, работавший в администрации Трампа, пишет Insider.

«Они должны сокрушить талибов, которые окружают Кабул. Мы можем добиться этого с помощью американской авиации, — сказал Помпео в недавнем телеинтервью. — Мы должны надавить на них, нанести им ущерб и причинить боль».

«Каждый президент сталкивается с проблемами, — добавил он. — Действующий президент столкнулся с вызовом в Афганистане и оказался совершенно неспособным защитить американский народ от этого вызова».

«Талибан» захватил большую часть страны всего за одну неделю, несмотря на два десятилетия, которые США и их союзники потратили на укрепление демократического правительства. Воскресным утром боевики достигли Кабула и приказали местным чиновникам безоговорочно капитулировать, напоминает издание.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что в стране будет «мирная передача власти» переходному правительству во главе с талибами. По словам официальных лиц, президент Ашраф Гани покинул страну накануне, когда повстанцы двинулись в другие части страны и в столицу.

Между тем президент Джо Байден продолжает твёрдо настаивать на выводе американских вооружённых сил из Афганистана. «Ещё один год или пять лет военного присутствия США ничего не изменит, если афганские военные не смогут или не захотят удерживать свою страну, — заявил президент на прошедших выходных. — И бесконечное американское присутствие в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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