 

Libération – «Брижит не всегда говорила тореадорам «нет» — Бардо и мэр французского города поссорились из-за корриды

17.08.2021, 11:28, Новости дня
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Фонд защиты животных под руководством Брижит Бардо вот уже несколько недель спорит с мэром города Безье о праве проведения ежегодного фестиваля корриды, пишет Libération. В попытке защитить корриду градоначальник даже развесил в городе серию плакатов, напоминающих о давнем романе актрисы с матадором, передаёт издание. В ответ на это Бардо заявила, что заведя отношения с убийцей быков, поступила бы с ним так же, как тот обходится с животным после боя.


Reuters

Противники корриды всех мастей протестовали в субботу против ежегодного праздника боя быков в Безье, пишет Libération. Как передаёт газета, столкновения между враждующими сторонами происходят на улицах города уже несколько недель. На протяжении десятилетий ассоциациям по борьбе с корридой с трудом удаётся объединить усилия, чтобы вместе бороться с боями быков, которые всё ещё разрешены в десяти французских департаментах, однако «Ферия» в Безье сумела объединить против себя активистов различных организаций, пишет издание.

К шествию присоединились также представители Партии защиты животных и рэпер Рес Тернер, но наибольшее внимание СМИ привлекло присутствие Фонда Брижит Бардо, и на то есть причины, замечает газета. Как сообщается, 26 июля ассоциация запустила обширную кампанию против корриды в крупных городах Франции, осуждая «гарантированное зрелище страданий животных». По словам газеты, в Безье плакаты кампании «встали поперёк горла» мэру Роберу Менару, непоколебимому защитнику корриды. Градоначальник ответил фонду, запустив собственную кампанию с плакатами, на которых фотография молодой Брижит Бардо была смонтирована с фотографией испанского матадора Луиса-Мигеля Домингина, и слоганом: «Они так любили друг друга… Брижит не всегда говорила «нет» матадорам».

Ответ актрисы Twitter не заставил себя ждать. «Если бы у меня была интрижка с тореадором, я бы принесла уши и хвост», — написала Бардо, намекая на традицию отрезания ушей и хвоста у мёртвого быка после боя.

 

Si j’avais eu une aventure avec un toréador, j’aurais rapporté les oreilles et la queue ! https://t.co/Z6YENdXEI2

— BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) July 29, 2021

 

 С точки зрения представителя фонда Бардо Кристофа Мари, эта рекламная кампания, финансируемая за счёт государственных средств, представляет собой «жалкую сексистскую реакцию, без каких-либо аргументов в защиту того, что остаётся в глазах закона актом жестокости, который на территории страны подлежит наказанию».

Ввиду «недостатка чувства юмора» у руководителей фонда Бардо, Робер Менар решил убрать свои плакаты, пишет газета. «Сегодня наши оппоненты понимают, что ситуация меняется, что соотношение сил меняется, — считает Кристоф Мари. — Сейчас мы пользуемся поддержкой многих парламентариев, которые понимают, что общество многого ждёт в отношении защиты животных». Как напоминает газета, согласно опросу Французского института общественного мнения, приведённому в январе 2021 года, три четверти французов выступают за запрет корриды.

Эта спорная тема стала причиной раскола даже в семье Менаров, передаёт Libération. Член парламента и супруга Робера Эммануэль призналась в январе, что эта тема «нечасто» обсуждается в доме, тем более что двое детей в семье веганы, а третий — вегетарианец. Эммануэль Менар, сама входящая в группу по изучению вопросов содержания животных в Национальной ассамблее, говорит, что отдаёт себе отчёт в «противоречии» этого статуса с её утверждением, что «нельзя сводить корриду к аспекту смерти быка» и что «это часть нашей культуры».



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