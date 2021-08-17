 

“Миссия выполнена”: Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана

17.08.2021, 11:24, Разное
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1 мая 2021 года начался процесс вывода войск США и НАТО с территории Афганистана. Это привело к обострению замороженного конфликта между официальными властями исламской республики и террористическим движением “Талибан*”. Воспользовавшись беспомощностью национальной армии, вооруженные сепаратисты стали захватывать города и к 15 августа штурмом взяли столицу, Кабул. После бегства президента Афганистана правительство передало государственную власть талибам*.

Меж тем, президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе американских войск с территории Афганистана. Как сообщает “Царьград”, глава Белого дома считает военную миссию Соединенных Штатов выполненной.

Итоги 20-летнего пребывания американцев в Афганистане Байден подвел в видеообращении через свой твиттер-аккаунт. Вашингтон добился свой цели, считает американский лидер. По его словам, перед военной миссией стояла задача не допустить терактов на территории США.

“Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии​​​. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был – предотвратить террористические атаки на Америку”, – заявил Байден.

Кроме того, политик подчеркнул, что дальнейшее нахождение американских военных на территории Афганистана могло бы обернуться большими потерями. Байден заявил, что не жалеет о выводе войск, потому что изначально “трезво оценивал” последствия этого решения.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.



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