Мнение: За бортом
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Чем заканчивается попытка улететь из Афганистана прицепившись к американскому военно-транспортному самолету C-17 Globemaster III
Это один из тех людей, которые пытались зацепиться за спешно улетавший транспортник.
Вчера говорилось о том, что из них погибло 3 человека, которые после закрытия створок упали на Кабул. Но судя по всему, там были и другие погибшие.
"Это не Сайгон!"
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Источник: Colonel Cassad
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