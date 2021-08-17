 

Мнение: За бортом

17.08.2021, 11:16, Разное
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Чем заканчивается попытка улететь из Афганистана прицепившись к американскому военно-транспортному самолету C-17 Globemaster III

Это один из тех людей, которые пытались зацепиться за спешно улетавший транспортник.

Вчера говорилось о том, что из них погибло 3 человека, которые после закрытия створок упали на Кабул. Но судя по всему, там были и другие погибшие.

"Это не Сайгон!"

Источник: Colonel Cassad



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