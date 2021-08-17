Путин поручил упростить оказание помощи пострадавшим при ЧС

Президент Владимир Путин поручил до 1 сентября упростить процедуры оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС.

«Правительству РФ (…) о внесении в законодательство изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – 1 сентября 2021 года.

Также глава государства поручил правительству увеличить объем финансирования из федерального бюджета поврежденных из-за ЧС объектов инфраструктуры «на территориях Забайкальского края и других субъектов РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности».

Кроме того, президент распорядился обеспечить отдых детей из охваченной природными пожарами Якутии в детских лагерях «Орленок» и «Океан». Срок исполнения поручения – 20 августа.

Ранее Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС, а также принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах.