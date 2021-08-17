 

Большинство американцев не одобрили действия Байдена в Афганистане

17.08.2021, 11:02, Новости дня
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Большинство американцев (69,3%) не одобряют действия американского лидера Джо Байдена в сфере военных операций США в Афганистане, следует из данных опроса исследовательской компании Trafalgar Group.

При этом среди респондентов-республиканцев неодобрительно высказались почти 89%, а среди сторонников демократов – 48%. Поддержало его политику в этой стране 23,1% респондентов, передает «Коммерсант». 

Среди опрошенных 59,5% заявили, что категорически не одобряют действия господина Байдена, еще 9,8% – просто не одобряют. 12,4% выразили одобрение, 10,7% – решительное одобрение. Еще 7,5% респондентов не сформировали точку зрения.

Опрос проводился онлайн 14-15 августа 2021 года, в нем приняли участие 1084 респондента. Погрешность составляет 2,98%.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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