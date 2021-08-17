 

Талибы призвали женщин участвовать в управлении Афганистаном

17.08.2021, 11:02, Новости дня
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Талибы пригласили женщин участвовать в будущем правительстве и не хотят, чтобы они были «жертвами», сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на одного из представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

После захвата Кабула талибы, как информировал телеканал TOLO news, замазали краской витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин, передает ТАСС. Многие молодые афганки опасаются, что они могут лишиться возможности получать образование и работать, а также вести привычный образ жизни. При этом движение ранее отметило, что будет уважать права женщин, позволять им учиться и работать.

Между тем в эфире афганского телеканала TOLO news вновь появились женщины-ведущие, которых отозвали от работы в кадре в воскресенье из соображений безопасности, передает «Интерфакс». В частности, в программе, которая вышла в эфир во вторник в полдень, женщина-ведущая в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов (движение «Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России).

Между тем, западные СМИ отмечают, что многие женщины-журналисты опасаются за свою безопасность после того, как власть в Афганистане фактически перешла к талибам.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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