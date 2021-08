“Талибан” объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников

Представители движения заявили, что после объявления амнистии граждане могут “начать свою обычную жизнь с полной уверенностью”.

#UPDATES “A general amnesty has been declared for all … so you should start your routine life with full confidence,” says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021

Накануне, 16 августа, The Washington Post писала, что “Талибан” подкупал афганских чиновников. С начала 2020-го, по данным издания, стороны заключали сделки, которые афганские официальные лица называли “договоренностями о прекращении огня”. На самом деле, как отмечает издание, речь шла о передаче талибам вооружения в обмен на деньги. Именно эти сделки и привели к тому, что “Талибан” захватил страну, пишет газета.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.

—