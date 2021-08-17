 

Джонсон намерен созвать виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане

17.08.2021, 10:38, Новости дня
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Как сообщает сайт британского правительства, об этом Джонсон говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном 16 августа. 

Мировому сообществу нужно “объединиться и принять единый подход в отношении Афганистана, как в плане признания любого будущего правительства, так и в работе по предотвращению гуманитарного кризиса и кризиса беженцев”, подчеркнул Джонсон. 

Оба собеседника подчеркнули важность совместной работы над “долгосрочным будущим Афганистана” и необходимость немедленной помощи гражданам Великобритании, Франции и других стран в обеспечении безопасности в Афганистане, сказано в релизе. 

Макрон, как сообщает его пресс-служба, после беседы с Джонсоном сказал, что в ближайшее время будут приняты “совместные инициативы”. 

“Восстановление стабильности потребует таких действий, как политических, так и дипломатических в Совете безопасности ООН. Афганистан не должен снова стать убежищем терроризма, каким он был раньше”, – подчеркнул он. 

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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