 

“А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь”. Дочь Сумской показала фигуру в бикини

17.08.2021, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Паперная позирует в кадре в черном купальнике, сидя на надувном круге. Рядом с ней находится ее дочь Ева – она плавает на круге, держась за руку матери. 

“А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь”, – прокомментировали ролик подписчики.

“Что за русалка? Пресс какой! Ноги! Обалдеть”, – оценили видео фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная известна по фильмам и сериалам “Во имя любви”, “Оттепель”, “Куба”, “Одна ложь на двоих”, “Тонкие материи”.

В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Неизвестные сообщили о «минировании» памятника Кобзону

11.08 / На Кубани впервые нашли монету времен правления последнего крымского хана Шахина Гирая

17.01 / Навальный находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево – адвокат

15.01 / Умер российский актер Воробьев

04.04 / Ученые назвали последствия употребления сладких напитков

18.01 / Угроза веерных отключений возникла из-за пагубного импорта электроэнергии из России – Яценюк

04.03 / Офис президента Украины хочет проанализировать решения судов в отношении ветеранов и активистов с 2014 года

27.11 / МИД Франции отказался признать независимость Карабаха

06.07 / Платить выкуп не придется. В здании Киевского горсовета взрывчатку не обнаружили

09.10 / “Укроборонпром” планируют разделить на два холдинга. Оборонная и космическая отрасли будут работать отдельно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика