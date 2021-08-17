“А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь”. Дочь Сумской показала фигуру в бикини

Паперная позирует в кадре в черном купальнике, сидя на надувном круге. Рядом с ней находится ее дочь Ева – она плавает на круге, держась за руку матери.

“А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь”, – прокомментировали ролик подписчики.

“Что за русалка? Пресс какой! Ноги! Обалдеть”, – оценили видео фолловеры.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная известна по фильмам и сериалам “Во имя любви”, “Оттепель”, “Куба”, “Одна ложь на двоих”, “Тонкие материи”.

В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

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