“А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь”. Дочь Сумской показала фигуру в бикини
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Паперная позирует в кадре в черном купальнике, сидя на надувном круге. Рядом с ней находится ее дочь Ева – она плавает на круге, держась за руку матери.
“А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь”, – прокомментировали ролик подписчики.
“Что за русалка? Пресс какой! Ноги! Обалдеть”, – оценили видео фолловеры.
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Контекст:
Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.
Паперная известна по фильмам и сериалам “Во имя любви”, “Оттепель”, “Куба”, “Одна ложь на двоих”, “Тонкие материи”.
В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).
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