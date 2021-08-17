Онкологи назвали симптомы, указывающие на существование онкологического процесса

Онкологи сообщают, что существуют определенные симптомы, которые говорят о развитии рака в организме человека. Определенные показатели нельзя игнорировать, считая их несущественными – это повод посетить доктора.

Из-за эпидемии COVID-19 люди стали откладывать посещение докторов и больниц, чтобы не заразиться, но такая позиция создает риски для своевременного обнаружения рака. Аманда Притчард, глава Национальной службы здравоохранения (NHS), заявляет, что тысячи людей таким образом могут рисковать собственной жизнью. Специалист напоминает, что люди должны распознавать симптомы, которые могут указывать на вероятность существования рака в организме и вовремя обращаться к доктору. Выявление онкологии на ранней стадии увеличивает шансы людей на излечение.

Специалисты из организации по исследованию рака Cancer Research UK рассказали о ряде показателей, которые могут сигнализировать о возможном онкологическом процессе, и которые игнорировать не стоит. Сюда можно отнести хрипоту голоса и длительный кашель, язвы во рту и на языке, которые не проходят дольше 3-х недель, кашель с примесью крови. Также стоит отслеживать перемены в привычках кишечника: запор, жидкий стул или частое опорожнение. Должна насторожить кровь в стуле, вагинальные кровотечения после секса, между менструациями и после наступления менопаузы, кровянисты прожилки в моче, затруднения мочеиспускания.

Не стоит игнорировать одышку и затрудненное глотание, изжогу и несварение желудка, утрату аппетита без причины, вздутие живота. На рак может указывать обильная потливость ночью, нехватка силы, ломота и боль, шишка или припухлость любого участка тела, преобразования родинок.

NHS рекомендуют людям, имеющим такие симптомы, обязательно посетить специалиста. Такие признаки не всегда говорят о раке, но в случае его существования обследование увеличит шанс диагностировать проблему на ранней стадии, когда лечение болезни наиболее эффективно.

Источник: www.medikforum.ru