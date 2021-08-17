Das Erste – Меркель ожидает наплыва беженцев и призывает поддержать соседей Афганистана

В ходе операции по эвакуации из Афганистана в Германию должно быть вывезено около 10 тыс. человек, пишет немецкий телеканал Das Erste. По словам Ангелы Меркель, правительство в Берлине ожидает роста числа беженцев и призывает поддержать соседние с Афганистаном страны. Другие немецкие политики также предостерегают о возможном наплыве мигрантов и говорят о необходимости оказывать людям помощь непосредственно в регионе.



Reuters

После того как власть в Афганистане взял «Талибан»* канцлер Германии Ангела Меркель ожидает роста числа беженцев, пишет немецкий телеканал Das Erste. «Многие попытаются покинуть страну», — сказала Меркель на заседании руководства ХДС в Берлине.

Немецкое правительство будет работать в тесном сотрудничестве с соседями Афганистана. «Мы должны сделать всё, чтобы помочь этим странам поддержать беженцев, — подчеркнула канцлер. — Эта тема будет занимать нас ещё очень долгое время».

Министерство внутренних дел Германии тоже настраивается на рост числа беженцев из Афганистана. «Разумеется, мы должны исходить из того, что люди начнут уходить оттуда и что положение дел там приведёт к миграционным передвижениям», — заявила официальный представитель министерства. Сколько ожидается беженцев, она не уточнила.

Ангела Меркель потрясена ситуацией в Афганистане: «Для многих, кто надеялся на прогресс и свободу, — прежде всего, для женщин — это горькие события». Теперь необходимо «доставить в безопасность как можно больше людей и помочь организациям, которые спасают людей».

В операции по эвакуации, которую проводит бундесвер в Кабуле, Германия тесно сотрудничает с США. «Без помощи Америки мы бы не могли проводить такую операцию», — сказала Меркель.

По словам канцлера, правительство ещё несколько месяцев назад отыскало 2,5 тыс. местных жителей, помогавших бундесверу, а также определило ещё 2 тыс. человек из числа местных, кого нужно вывести из страны с помощью Германии — например, правозащитников и адвокатов. Вместе с родственниками общее число людей, которых необходимо вывезти в Германию, может составить около 10 тыс., отмечает Das Erste.

Сначала немецкий военный транспорт доставляет эвакуируемых в Ташкент в соседнем Узбекистане. Оттуда они должны получить возможность уехать дальше, в Германию, на гражданских самолётах, — это пообещала официальный представитель Министерства внутренних дел. Также было объявлено, что получить визу можно будет уже после въезда в Германию.

Глава ХДС Армин Лашет призвал дать операции бундесвера по эвакуации надёжный мандат. Об этом кабинет министров будет совещаться в среду, затем должно быть принято парламентское решение, которое обеспечит поддержку бундесверу. Одновременно с этим Лашет предостерёг о последствиях высокого числа беженцев. По его мнению, им следует обеспечить безопасность, в первую очередь, на соседних с Афганистаном территориях. ЕС должен сделать «помощь там приоритетом», написал кандидат в канцлеры в Twitter. Большинство людей сбегут в соседние страны, поэтому международное сообщество должно «поддержать соседние страны и внести свой вклад в смягчение гуманитарной катастрофы».

Сходным образом высказался и генеральный секретарь ХДС Пауль Цимак: «Мы не сможем решить вопрос Афганистана путём миграции в Германию». Оглядываясь на наплыв многочисленных беженцев из Сирии шесть лет назад, Цимак отметил: «Нам также ясно, что 2015 год не должен повториться».

Пять южных стран ЕС тоже предостерегают о значительном росте числа беженцев. В связи с этим ЕС должен срочно провести обсуждение «возможных последствия миграции в страны первого приёма беженцев в Европейском союзе». Этого требуют Греция, Италия, Испания, Мальта и Кипр, которые за последние годы приняли большинство мигрантов — в том числе, из Афганистана. С тех пор вопрос о перераспределении беженцев постоянно приводит к спорам в ЕС, напоминает немецкий телеканал.

На фоне последних событий министры иностранных дел стран ЕС решили провести внеочередную видеоконференцию во вторник, о чём сообщил уполномоченные ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Совет Безопасности ООН также собирается срочно заняться афганским вопросом, отмечает Das Erste.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.