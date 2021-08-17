 

Euronews – из-за глобального потепления резко повысилась угроза схода альпийских ледников

17.08.2021, 10:34, Новости дня
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Повышение температуры приводит к тому, что в жаркую погоду ледник Планпансье на склоне горы Монблан движется со скоростью 150 см в день. Это вызывает серьёзное беспокойство учёных, поскольку риск того, что сотни тысяч кубометров льда могут вскоре обрушиться на итальянскую долину Валь Ферре, как никогда высок, передаёт Euronews.

Ледник Планпансьё и серак* Вимпер — это сотни тысяч кубометров льда на итальянской стороне горы Монблан. Местные власти следят за их малейшими движениями: из-за глобального потепления риск того, что ледник обрушится на долину Валь Ферре, как никогда высок. 

Специальный радар отправляет в сторону Планпансьё радиоволны, которые отражаются от него и возвращаются обратно. Так ученые узнают о деформациях на поверхности ледника и скорости его движения.

ВАЛЕРИО СИГОР, глава Управления природными рисками региона Валле-д’Аоста: В последние десять лет мы видим, что движение ледника Планпансьё становится всё более и более заметным. Это точно связано с изменением климата: температуры значительно повысились, что приводит к более быстрому формированию подледниковых водных потоков — циркуляции воды под землей — и морфологическим изменениям. Ледник понемногу отступает, мы видим это практически во всех наших ледниках. Это может привести к обрушениям.

Ледник Планпансьё находится на высоте 2700 метров над уровнем моря. Летом, при высокой температуре воздуха, он может двигаться со скоростью до 150 сантиметров в день. 

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.

* Серак — ледяной пик, вертикальное образование на передней кромке ледника (прим. ИноТВ).



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