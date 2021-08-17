 

Москвичи смогут направить выигранные в “Миллионе призов” баллы на благотворительность

17.08.2021, 10:30, Разное
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Для обеспечения безопасности и комфорта москвичей в период пандемии коронавируса выборы в Государственную Думу РФ в российской столице пройдут не только на избирательных участках, но и в формате электронного дистанционного голосования (ДЭГ). Принять участие в онлайн-выборах можно будет с 17 по 19 сентября. Заявки от желающих принимаются на портале mos.ru до 13 сентября включительно.

Поддержать жителей столицы решили торговые сети. По инициативе Московской торгово-промышленной палаты они организуют для участников ДЭГ акцию “Миллион призов – #ВыбираемВместе”. В рамках программы москвичи смогут получить призовые баллы на сумму 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 рублей. Всего среди участников онлайн-выборов разыграют 250 тысяч призов.

Их можно потратить не только на покупки у партнеров, но и направить в благотворительные фонды. К акции присоединились уже 49 благотворительных организаций, которые помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, ветеранам и братьям нашим меньшим, а также поддерживают проекты в сфере искусств.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что участники ДЭГ в Москве смогут выиграть автомобиль или квартиру. Среди жителей столицы, проголосовавших онлайн, будет разыграно 20 квартир и 100 машин.



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