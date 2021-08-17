В МИД отреагировали на опасения по поводу роли Москвы в ситуации в Афганистане

Западным странам проще всего было вернуться к истокам и вновь объявить Россию угрозой, сообщил замглавы МИД Александр Грушко, говоря о реакции США и Европы на последние события в Афганистане и их опасениях по поводу роли Москвы.

Грушко заявил, что «куда проще вернуться к истокам – объявить Россию угрозой», передает РИА «Новости».

«Хотели как лучше, получилось как всегда: «надо перевернуть страницу, идти вперед, Китай, однако, беспокоит» – вот, собственно, и вся история», – подвел итог замминистра.

Он отметил, что для европейской и американской повестки «война стала непопулярной – не хотят, мол, афганцы жить мирно».

«Гробы идут. Триллион (долларов) потрачен в никуда», – добавил Грушко.

Ранее президент США Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

«Наши истинные стратегические соперники – Китай и РФ – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – сказал он.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы якобы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что войска США покинули Афганистан, так и не выполнив свою миссию, поставленную 20 лет назад: сдержать «Талибан» и помочь афганцам взять контроль над страной.