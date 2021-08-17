 

Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

17.08.2021, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве в возрасте 59 лет, сообщили в пресс-службе «Ил» (публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

«Главный конструктор Ил-76 и Ил-78 Юрасов Андрей Владимирович скончался после тяжелой болезни 16 августа на 60-м году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Ильюшина», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Коллективы ПАО «Ил» и ПАО «ОАК» выражают соболезнования семье и близким Андрея Владимировича», – добавили в «Ил».

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он поступил на работу в ПАО «Ил», где проработал более 34 лет и прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД и Ил-76ТД. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и гражданской авиации – от разработки эскизных проектов до проведения государственных испытаний и эксплуатации самолетов. Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / “В Киеве, у друзей, в безопасности”. В Украину из Беларуси от преследований сбежал музыкант известной группы

08.02 / Глава правления Pfizer пообещал Зеленскому сделать “все возможное”, чтобы Украина получила вакцину как можно скорее

28.08 / Путин согласился обсудить дополнительное финансирование Татарстана

24.03 / Применение вакцины BioNTech приостановили в двух районах Китая

12.12 / Каскадер попал в реанимацию после падения с БТР в Москве

02.12 / Россияне перечислили главные страхи в 2020 году

09.09 / Богдан: Коломойский ставил не на Зеленского, а на Тимошенко

04.05 / Экс-вице-премьер РФ Полторанин: Андропов был евреем

13.10 / Компания Xiaomi продемонстрировала наушники-вкладыши Mi Air 2 Pro

30.07 / Теннисисты обеспечили сборной РФ золотую и серебряную медали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика