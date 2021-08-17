 

Талибы отобрали личные вещи у индийских дипломатов при эвакуации

17.08.2021, 10:08, Новости дня
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Представители движения «Талибан» (запрещено в России) отобрали личные вещи у некоторых сотрудников посольства Индии в Афганистане при эвакуации из Кабула, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По данным источников, Индия еще 15 августа направила в Кабул два военно-транспортных самолета ВВС Индии C-17 Globemaster для эвакуации дипломатов. Отмечается, что боевики «Талибана» отобрали личные вещи у нескольких из 45 индийских сотрудников, передает РИА «Новости». 

Остальные члены индийского дипломатического представительства и сотрудники службы безопасности не смогли эвакуироваться в понедельник, поскольку маршрут следования в аэропорт был перекрыт, а в аэропорту находились толпы желающих покинуть страну. 

Источники отмечают, что во вторник более 120 индийских дипломатов вылетели в Нью-Дели на втором индийском С-17. На его борту находится посол Индии в Афганистане Рудрендра Тандон и другие сотрудники дипмиссии.

Ранее жители Кабула рассказали, что представители «Талибана» не причиняют вреда горожанам, но люди все равно напуганы и стараются не выходить на улицы без крайней необходимости. 

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Представители движения «Талибан» объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. 

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, США собрались строить отношения с Афганистаном методом кнута и пряника, а Москва оказалась готова приручить новую власть страны.



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