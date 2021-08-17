Королевская семья получит от BBC полтора миллиона долларов за интервью принцессы Дианы

Британский телеканал BBC все же выплатит королевской семье компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов (1,15 миллиона фунтов стерлингов) за скандальное интервью, которое в 1995 году взял у принцессы Уэльской корреспондент телеканала Мартин Башир. О таком решении сообщило издание Daily Mail. При этом уточняется, что эти средства (в которые вошли и проценты от продаж прав на трансляцию интервью по всему миру) по решению британских монархов будут направлены на благотворительность. Однако пока неизвестно, когда и на каких условиях будет выплачена компенсация.

Близкая подруга принцессы Дианы Роза Монктон в беседе с таблоидом заявила, что считает решение о компенсации “разумным и правильным”. Также она добавила, что даже такая значительная сумма не способна “стереть вину или возместить ущерб” в полной мере. Сыновья Дианы – принцы Уильям и Гарри – и ее брат Чарльз Спенсер такое решение пока не прокомментировали.

Мартин Башир, 2019 год

Напомним, расследование действий журналиста Мартина Башира длилось не один год, однако новый виток в нем начался в ноябре 2020 года. В мае 2021-го было доказано, что репортер использовал нечестные методы для того, чтобы добиться интервью с принцессой Дианой. Башир предоставил ей и ее брату Чарльзу Спенсеру фальшивые банковские выписки, якобы доказывающие платежи британской “желтой прессы” сотрудникам королевской семьи ради добычи информации о них. Так он убедил Диану самой рассказать о слухах вокруг нее и королевской семьи.

Мартин Башир долго отрицал факт подделки, но в мае этого года все же признал это и извинился. Хотя при этом он заявил, что “продолжает гордиться этим интервью”, и отметил, что банковские выписки не якобы повлияли на решение принцессы Дианы дать его. Руководство BBC признало, что подготовка к интервью оказалась “провальной”. После этого 58-летний Мартин Башир уволился с канала, сославшись на проблемы со здоровьем.

Тогда же в мае принцы Уильям (который, кстати, активно сотрудничал с теми, кто расследовал это дело) выпустил заявление от себя и от лица брата Гарри, в котором выразил удовлетворенность таким решением:

Мы рады, что BBC полностью принимает выводы судьи Дайсона, которые вызывают крайнюю озабоченность, о том, что сотрудники BBC: солгали и использовали поддельные документы для получения интервью с моей матерью; делали ложные заявления о королевской семье, которые развили в ней страхи и разожгли паранойю; проявили вопиющую некомпетентность при расследовании жалоб и опасений по поводу программы; а также были уклончивы в своих сообщениях в СМИ и скрывали то, что им было известно в ходе внутреннего расследования.

Обманный путь, которым было получено согласие на интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Из-за этого интервью ухудшились отношения между моими родителями, и оно причинило боль многим другим людям. Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у нее развились страхи и паранойя. Но больше всего меня огорчает то, что если бы BBC должным образом расследовала жалобы и опасения, впервые высказанные в 1995 году, тогда моя мать знала бы, что ее обманули. Ее подвел не только репортер-мошенник, но и руководители BBC, которые смотрели на это сквозь пальцы.

Принц Чарльз и принцесса Диана Принцесса Диана с сыновьями