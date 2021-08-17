 

Глава Полтавской ОГА Синегубов показал тестовое поднятие самого большого государственного флага в области

17.08.2021, 9:44, Новости дня
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“Первое тестовое поднятие самого большого сине-желтого флага в области. Уже через неделю, 23 августа, в 8.20 приходи к скверу памяти Героев Украины в Полтаве, чтобы вместе со всеми разделить гордость за наш флаг и наше независимое государство”, – написал он и опубликовал видео тестового поднятия.

Контекст:

Высота флагштока составила 50 метров, размер полотна – 12 на 18 метров. Стелу разместили в Полтаве в сквере Героев Украины, на перекрестке улиц Небесной Сотни, Сретенской и Гагарина. В ОГА сообщали, что флаг будет видно из многих уголков города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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