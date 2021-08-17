“Секси-певица”. Ани Лорак дала концерт в Украине

“”Шоу The Best. Одесса, Украина”, – подписали серию роликов.

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак (@anilorak_dobro)

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак (@anilorak_dobro)

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак (@anilorak_dobro)

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак (@anilorak_dobro)

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак (@anilorak_dobro)

На том же аккаунте опубликовали фото, сделанные на концерте.

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак (@anilorak_dobro)

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Публикация от Фан-аккаунт Ани Лорак (@anilorak_dobro)

Сама певица вечером 16 августа разместила в Instagram фото из гримерки.

“Полный зал! Все билеты проданы! Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами. Мы готовы, начинаем”, – написала она.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Секси-певица!” – прокомментировал подписчик egor8774.

“Очаровательная девушка!” – написал ulianov51.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Ани Лорак даст в Одессе еще один концерт – 17 августа. Это первые выступления исполнительницы в Украине за последние семь лет.

В то же время певица заявлена среди участников конкурса “Новая волна”, который состоится в Сочи (Россия) в период с 19-го по 25-е августа.

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