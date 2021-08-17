 

Беленюк рассказал, как Зеленский предлагал ему должность министра спорта

17.08.2021, 9:44, Новости дня
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Об этом Беленюк рассказал в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в контексте разговора о включении в список партии “Слуга народа”. 

“Не было предложения идти со “Слугой народа”, если честно. Я пришел к нему [Зеленскому]. Он захотел меня увидеть накануне оглашения списка своей партии. Он уже президент. Я сижу дома, ни сном ни духом не понимаю, не жду ничего, тренируюсь. Звонок: “Вас хочет видеть Владимир Александрович Зеленский, можете подъехать?” – “Хорошо”. Приехал. Мы с ним поговорили, он говорит: “Очень хочу тебя видеть в своей команде”. Я не понимал, что означает “видеть тебя в своей команде”. Нет, не так. Говорит: “Я вообще вижу в тебе классного министра спорта”. Я отвечаю: “Владимир Александрович, увольте, у меня Олимпийские игры впереди, я не смогу быть министром и готовиться к олимпиаде”. Он сказал: “Я в любом случае хочу видеть тебя в своей команде”, – рассказал Беленюк. 

Спортсмен, по его же словам, ответил, что голосовал за Зеленского на президентских выборах, и добавил: “Если могу быть чем-то полезен, всегда обращайтесь. 

Беленюк стал №10 предвыборного списка партии “Слуга народа”. Это, по словам нардепа, было для него “большим потрясением и шоком”. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду. 

Министерство молодежи и спорта с марта 2020 года возглавляет Вадим Гутцайт. 


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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