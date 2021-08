Грузовой самолет США за один вылет эвакуировал 640 человек из Афганистана. Фото

По данным собеседников журналистов, изначально команда не планировала брать на борт такое большое количество людей, но они забрались в самолет через полуоткрытую рампу. Экипаж принял решение не высаживать беженцев и лететь. Собеседники Defense One говорят, что все беженцы, которые были на борту C-17 – афганцы.

Снимок с 640 пассажирами на борту C-17 опубликовал в Twitter журналист Маркус Вайсгербер.

JUST IN: “The Crew made the decision to go” — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban … from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT

— Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

В соцсетях писали, что самолет забрал около 800 человек, но по словам источника Defense One, корректная цифра – 640.

Reports that USAF C-17 RCH871 airborne out of #Kabul in #Afghanistan has 800 passengers on board! Incredible work being done by #USAF and allied aircrews just now which will without a doubt go down in the history books #AvGeek #RadioGeek #MilMonWorld #BravoZulu pic.twitter.com/8De9wLusWb

— Military Monitoring World (@MilMonWorld) August 15, 2021

Считается, что это число людей на борту C-17 – одно из максимальных. Больше было только в 2013 году, когда из Филиппин, спасая от тайфуна, эвакуировали на таком самолете 670 человек, отмечает издание.

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Известно, что еще как минимум 91 гражданин Украины хочет эвакуироваться из Афганистана. Кроме того, по информации “24 канала” еще 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль “Талибан”.

Второй эвакуационный рейс, который организовала Украина, вчера не мог вылететь из Кабула из-за критической ситуации в аэропорту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

