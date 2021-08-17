 

Интервальное голодание. Что это и для чего нужно

17.08.2021, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Cутки cогласно этой системе делят на два “окна”. В одном из них происходят все приемы пищи за день, во втором – голодание. В это время нельзя есть, но можно пить воду, чай, кофе без сахара, отвары трав.

Соотношение “окон” обычно такое: 12/12, 10/14, 1/23 и 8/16. Первая цифра в этом соотношении – часы приема пиши, вторая – голодания. Самые простые варианты – первый и последний. В этих случаях достаточно просто отказаться от позднего ужина и раннего завтрака.

Фото: depositphotos.com

В периоды голодания в организме запускается процесс расщепления жира вместо глюкозы. Это позволяет избавиться от избыточного веса. В это же время происходит выведение омертвевших клеток и их обновление.

Интервальное голодание способно также нормализовать уровень сахара в крови и восстановить чувствительность клеток к лептину – гормону, отвечающему за регулировку аппетита. Такая система питания успокаивает процессы воспаления и брожения, нормализует давление.

Фото: depositphotos.com

Практика интервального голодания обеспечивает чувство легкости и бодрости, помогает лучше сосредоточиться и противостоять стрессам.

Потенциальный вред интервального голодания – в том, что вместе с расщеплением жира в организме могут сгорать аминокислоты и белки, отвечающие за упругость мышц.
Прежде чем переходить на такую систему питания, необходимо проконсультироваться с терапевтом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / Hyundai тестирует новый недорогой кроссовер AX1

18.04 / В РФ создали импланты с беспроводной зарядкой

18.02 / От сделки «ничего не останется» — Иран грозит ограничить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

04.08 / В Ростуризме сообщили о состоянии пострадавших при ДТП в Турции россиян

05.10 / На акции протеста в Бишкеке начались ожесточенные стычки с милицией

29.07 / Синоптик назвал июль в Москве третьим в истории по температуре

03.09 / В Беларусь прибыли катарские силовики, Россия отказывается от компромисса с Украиной. Главное из Telegram-каналов

11.06 / В Южной Корее дом рухнул на автобус с пассажирами, погибли девять человек. Видео

22.04 / Бренд АвтоВАЗ вывел на тесты прототип Lada Vesta FL

13.08 / Проценко предложил тиражировать опыт мобильного диагностического поезда в Забайкалье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика