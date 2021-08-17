Интервальное голодание. Что это и для чего нужно

Cутки cогласно этой системе делят на два “окна”. В одном из них происходят все приемы пищи за день, во втором – голодание. В это время нельзя есть, но можно пить воду, чай, кофе без сахара, отвары трав.

Соотношение “окон” обычно такое: 12/12, 10/14, 1/23 и 8/16. Первая цифра в этом соотношении – часы приема пиши, вторая – голодания. Самые простые варианты – первый и последний. В этих случаях достаточно просто отказаться от позднего ужина и раннего завтрака.

Фото: depositphotos.com

В периоды голодания в организме запускается процесс расщепления жира вместо глюкозы. Это позволяет избавиться от избыточного веса. В это же время происходит выведение омертвевших клеток и их обновление.

Интервальное голодание способно также нормализовать уровень сахара в крови и восстановить чувствительность клеток к лептину – гормону, отвечающему за регулировку аппетита. Такая система питания успокаивает процессы воспаления и брожения, нормализует давление.

Фото: depositphotos.com

Практика интервального голодания обеспечивает чувство легкости и бодрости, помогает лучше сосредоточиться и противостоять стрессам.

Потенциальный вред интервального голодания – в том, что вместе с расщеплением жира в организме могут сгорать аминокислоты и белки, отвечающие за упругость мышц.

Прежде чем переходить на такую систему питания, необходимо проконсультироваться с терапевтом.

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