В костях древних римлян обнаружены следы загрязнения воздуха свинцом

Ученые обнаружили в костях древних римлян следы загрязнения воздуха свинцом. Как оказалось, в разные периоды вредоносные вещества присутствовали в окружающей среде всегда.

Загрязнение экологии не является сугубо признаком современности, исследования израильских ученых показали, что и много веком назад на Земле были загрязнения воздуха. Команда Еврейского университета Иерусалима под руководством профессора Игаля Эреля исследовали останки древних жителей, найденные на территории нынешней Италии. Результаты научной работы показали, что в эпоху Древнего Рима и Средневековья здесь было повышенным содержание свинца в воздухе.

Более того, концентрация тяжелого металла превышала норму в четыре тысячи раз. Это стало понятно после анализа костных материалов обитателей данной местности. Как пишет издание Environmental Science & Technology, уровень загрязнения менялся, порой доходя до пика, однако то, что вредные вещества присутствовали в воздухе, не вызывает сомнений. Причиной такой ситуации являлась выплавка свинца, в результате чего этот элемент попадал в окружающую среду. Ранее исследователи уже выяснили, что негативное влияние человека на экологию планеты началось примерно 2500 лет назад. В этот период люди научились изготовлять из свинца посуду и инструменты.

Впервые данные об этом появились в начале 2000-х годов, после исследования альпийских ледников. В ходе работы исследователи установили, что воздух в данном регионе в те времена имел частицы тяжелых металлов и других вредных веществ. Проанализировав порядка 130 костных фрагментов и почву из захоронений, эксперты нашли следы множества потенциально опасных химических элементов вроде хрома, цинка, мышьяка, железа, меди и т.д. При этом наиболее высокими концентрациями металлов отличились времена Республики и начала Римской Империи. Спад произошел только после того, как рудники металлов иссякли. По итогам исследований профессор Эрель делает вывод, что организм человека более уязвим к влиянию загрязнений, чем это считалось раньше.

Источник: hightech.fm