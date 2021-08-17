 

На Земле много миллионов лет назад уже происходило глобальное потепление

17.08.2021, 9:42, Разное
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Ученые установили, что ранее на Земле уже наблюдался резкий рост температур. Глобальное потепление происходило многие миллионы лет назад и не прекратится в будущем.
Современные исследователи не устают твердить о наступлении глобального потепления, и постоянно повышающиеся температуры являются подтверждением этого. Однако такое уже происходило на планете, уверены специалисты Массачусетского технологического института. Так, научные сотрудники Константин Арншайдт и Дэниел Ротмано обнаружили многочисленные примеры перемены климата на планете со времен вымирания динозавров.

Стоит отметить, что согласно прогнозам климатологов, полярная шапка на Севере может полностью исчезнуть уже в ближайшие несколько десятилетий. Вследствие этого температурный режим на Земле станет еще более уязвимым к факторам, влияющим на его перемены. Исследователи обработали информацию относительно осадочных пород, скопившихся за последние 66 миллионов лет на дне Мирового океана. Также приняли во внимание эксперты доли углеродного и кислородного изотопов, присутствующие в различных слоях.

Если раньше исследователи изучали только отдельные колебания, то сейчас была проанализирована вся имеющаяся статистика. Как предполагают исследователи, волнообразные колебания погодных условий были спровоцированы характером движения земной орбиты, а также целым рядом биологических факторов. Современное прогрессирование потепления в глобальном масштабе вызовет аналогичные повторения циклов экстремальных температур, которое отразится на будущем, неоднократно повторяясь снова.

Источник: nauka.tass.ru



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