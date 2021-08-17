Мировой классический хит будет вновь показан на Московской сцене

Сегодня, 17 августа произойдёт важное и интересное событие для настоящих ценителей балета. Сцена МХАТ любезно приглашает в гости знаменитый театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва с великолепным и блестящим спектаклем «Спартак», который поставлен на музыку гениального композитора А. Хачатуряна. Спектакль будет показан при поддержке компании Sezar Group и Teleman Zakharyaev.

Для любителей хореографии это станет настоящим праздником души и искусства, ведь в афише на август этот спектакль является единственным, который будет показан профессиональными балетными артистами.

Впервые «Спартак» был поставлен в 2002 году. Проект Н. Касаткиной и В. Василёва можно смело назвать масштабнейшим и новаторским событием в рамках профессиональной хореографии. Отзывы зрителей были оправданно неоднозначные: на сцене присутствовало 70 артистов, меняющих 300 изумительных костюмов (эскизы костюмов были созданы художницей Е. Дворкиной), а декорации И. Сумбаташвили олицетворяли монументальность.

Первые попытки балетмейстеров начать работу с музыкой А. Хачатуряна были предприняты уже в 1977 году. В качестве первого спектакля труппа «Классический балет» выбрала «Гаянэ». Позднее, к знаменательной дате 100-летия композитора, было единогласно решено показать его самый популярный балет. В это время спектакль уже знал весь мир в постановке Ю. Григоровича. Однако, Василёв и Касаткина увидели в спектакле множество других ещё не затронутых аспектов, при чем и музыкальное решение оказалось иным. Григорович для своей постановки сократил партитуру автора, использовав не всё музыкальное полотно. А вот балетмейстеры уже решили взять за основу всё произведение целиком. В этой постановке можно будет услышать около 40% музыкального полотна, которое в версии Большого театра не используется.

Сюжет балета «Спартак» знаменит по книге, многочисленным фильмам и предыдущим постановкам. Изучая времена античности, постановщики имели возможность пообщаться с итальянским историком, который рассказал, что на самом деле сейчас никто не может поведать о настоящей картине древнего Рима. В связи с этим, каждый хореограф творил соответсвенно своим представлениям, пытаясь доподлинно воссоздать трагическую атмосферу увядающей эпохи Римской империи.

В спектакле «Спартак» различимо стремление показать нравы времен: главный герой со своими идеалистическими идеями и постоянной борьбой против бездуховности, сопоставляется развращенному и безнравственному миру. В результате бесконечных метаний, главный герой становится одиноким и ненужным, в то время как его соратники обретают власть и становятся частью мировой цепочки.

В трактовке тандема балетмейстеров, Спартак – это человек, который родился не в своё время.

Зрителю будет представлена яркая и захватывающая драма противостояния мировоззрений. Весь спектакль пронизан танцем, что особенно оценят любители профессиональной хореографии.