Телеканал «Дождь» обвинили в поддержке и оправдании терроризма

Телеканал “Дождь” обвинили в поддержке и оправдании терроризма из-за того, что его ведущий не упомянул о том, что “Талибан” – запрещённая в России террористическая организация.

Оплошность была допущена во время трансляции подписания договора о дружбе и сотрудничестве министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой политотдела катарского офиса “Талибана” муллой Абдулом Барадаром. Комментируя событие, телеканал несколько раз упомянул название организации, пришедшей ко власти в Афганистане, но ни разу не подчеркнул, что она является террористической и запрещена в России.

Сразу несколько общественников и два депутата Госдумы уже сообщили, что потребуют проведения проверки относительно телеканала и принятия решений в соответствии с законом.

“Сугубо антироссийская направленность “Дождя” – уже ни для кого не секрет, но сегодня эти так называемые журналисты уже перешли все мыслимые и немыслимые границы”, – возмутился Александр Хинштейн. – “Игнорируя наши законы и не упоминая, что “Талибан” – запрещённая террористическая организация, эта контора фактически оправдывает терроризм или даже поддерживает его”.

Претензии поддержал и член политбюро организации “ХАМАС” Иззат ар-Решек, выступивший в программе “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.

“Этот телеканал – нечестивый. Это шайтаны, работающие за американские грязные деньги”, – сказал он, сорвав аплодисменты зала.

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