У вейперов нашли новую неизлечимую болезнь

Безопасность вейпов, растиражированных в последнее время как якобы легкий способ отказаться от никотина, подверглась сомнению: у любителей электронных сигарет начали выявлять неизлечимую болезнь со смертельным исходом, рассказал специалист по болезням грудной клетки, торакальный хирург Игорь Васильев.

Васильев рассказал, что «летом 2019 года в США было выявлено большое количество поражения легких, связанное с употреблением с использованием этих (курительных) систем (…) количество случаев возросло к сентябрю того же года», на данный момент существуют уже более 240 публикаций, описывающих это состояние, передает 5-tv.ru.

Болезнь назвали EVALI, для постановки соответствующего диагноза руководствуются следующими критериями: употребление пациентом вейпов в течение 90 дней до начала заболевания; наличие патологических изменений в легких на рентгенографии, часто в виде инфильтратов; отсутствие других причин для похожего состояния.

Причиной, из-за которой поражаются легкие, является воздействие ацетата, витамина Е, содержащегося в этих курительных системах.

«Болезнь имеет острое или подострое течение, характеризуется прогрессирующей одышкой, а также нарастающей дыхательной недостаточностью. Особенно тяжелые случаи проявляются синдромом острого повреждения легких», – рассказал Васильев.

На данный момент доказательного лечения не существует, в отношении заболевания применяют в основном системные кортикостероиды.

Кроме того, опубликованы сведения о более 60 летальных исходах, однако в последнее время отмечается снижение количества случаев EVALI.

«Это может быть обусловлено просто их пропуском ввиду пандемии COVID-19 и сходными проявлениями заболевания. В связи с этим медсообщество должно относится по-прежнему с настороженностью к возможным случаям заболевания», – предостерег врач.

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