 

Летчики Китая и Белоруссии прибыли в Россию для участия в «Авиадартсе-2021»

17.08.2021, 9:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более 20 военных самолетов и вертолетов Китая и Белоруссии прибыли в Рязань, где примут участие в международном конкурсе воздушных экипажей «Авиадартс», сообщили в Минобороны России.

«Всего на аэродром Дягилево в Рязани перебазировано более 20 единиц авиационной техники иностранных государств, включая истребители J-10 и J-16, дальние бомбардировщики H-6, военно-транспортные самолеты Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что китайские и белорусские авиационные экипажи выполнили перелет из пунктов дислокации и будут участвовать в соревнования на своей штатной технике. Кроме того, военно-транспортными самолетами были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей.

Летчикам предстоит соревноваться в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям: экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Число случаев заражения коронавирусом в США выросло на рекордные 60 тыс. за сутки

19.03 / Все указы и распоряжения Януковича проверят на предмет опасности для Украины – Данилов

20.06 / Стала известна сумма вменяемой арестованному подполковнику ФСБ взятки

29.03 / Нардеп Кучеренко: Счетная палата проверит бонусы и премии руководства НКРЭКУ

03.08 / Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов

28.03 / В минобороны Армении озвучили особенности ранений во время конфликта в Нагорном Карабахе

23.11 / В Беларуси силовики задержали более 370 участников воскресного марша протеста – правозащитники

19.07 / На Камчатке заметили «смерч» из комаров

18.07 / В Москве нашли мертвой популярную блогершу

15.02 / В Луганской области двое подростков повредили памятник Героям-добровольцам. Полиция задержала подозреваемых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика