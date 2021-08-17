Летчики Китая и Белоруссии прибыли в Россию для участия в «Авиадартсе-2021»

Более 20 военных самолетов и вертолетов Китая и Белоруссии прибыли в Рязань, где примут участие в международном конкурсе воздушных экипажей «Авиадартс», сообщили в Минобороны России.

«Всего на аэродром Дягилево в Рязани перебазировано более 20 единиц авиационной техники иностранных государств, включая истребители J-10 и J-16, дальние бомбардировщики H-6, военно-транспортные самолеты Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили, что китайские и белорусские авиационные экипажи выполнили перелет из пунктов дислокации и будут участвовать в соревнования на своей штатной технике. Кроме того, военно-транспортными самолетами были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей.

Летчикам предстоит соревноваться в визуальной воздушной разведке, технике пилотирования, навигации. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям: экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.