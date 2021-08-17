“Мама красавица, а дочь одели, как чучело”. Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля

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17.08.2021, 8:50, Новости дня
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Собственный бренд женской одежды актриса презентовала в декабре 2019 года. Тогда она рассказывала, что каждый наряд стоит от $500 до $1 тыс.

Фотографии актрисы с красной дорожки набрали больше 12,4 тыс. лайков и свыше 150 комментариев.

“Такие красавицы”, – прокомментировала снимки телеведущая Леся Никитюк.

“О-о-очень красивые”, – написала певица Ольга Полякова.

“Платье – космос”, – оценила наряд solovyschka.

“Простите меня за критику, но… Вы выглядите моложе дочери. Наряд совсем не подходит ей. Увеличивает и старит. Не портите девочку”, – потребовала aleshka2309.

“Мама красавица, а Аню одели, как чучело, хотя очень красивая девушка”, – считает ira_savran.

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A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska)

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале “Роксолана” (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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