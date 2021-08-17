Цены на нефть остались неизменными

Мировые цены на нефть во вторник утром показывают очень слабую динамику после трех дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% – до 69,53 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,04% – до 67,08 доллара за баррель, сентябрьские – на 0,07%, до 67,34 доллара, передает РИА «Новости».

За последние три торговые сессии стоимость нефти обеих марок подешевела на 2,5-2,8%. Такое снижение было вызвано возобновившимися опасениями за спрос на сырье в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в мире.

В то же время, несмотря на сохранение краткосрочных рисков, некоторые аналитики отмечают, что дальнейшие перспективы для рынка остаются положительными, а резкое снижение может также быть вызвано коррекцией.

«Эта периодическая коррекция, вероятно, будет краткосрочной, а долгосрочный тренд по-прежнему указывает на движение вверх. Сигналы указывают на восстановление. Вероятно, спрос восстановится, если новые штаммы коронавируса не приведут к введению масштабного карантина», – полагает главный стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл.