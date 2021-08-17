США отказались брать ответственность за хаос в аэропорту Кабула

США не винят «Талибан» (движение запрещено в России) в хаосе в аэропорту Кабула, но и себя они не считают причастными к случившемуся, следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа.

Представители Пентагона заявили, что в аэропорту было несколько инцидентов со стрельбой, ответственность за которые талибы не несут. Один американский военный получил легкое ранение и уже вернулся в строй, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби уточнил, что попыток сорвать операцию или напасть на американских военных не зафиксировано.

Он также подчеркнул, что случившееся в аэропорту Кабула «не было провалом» и добавил, что «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений» занимались американские военные.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что хаос в аэропорту Кабула вызывает «отклик в душах всех сотрудников ведомства».

«Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные – сложно видеть такое», – сказал он.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула.

В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.