Вылетевший с Сахалина в Москву самолет вернулся в аэропорт

Boeing-777, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в аэропорт вылета через 40 минут после взлета из-за почувствовавшего себя плохо пассажира, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиру оказана первая медицинская помощь», – сообщил источник РИА «Новости».

По ее данным, лайнер уже готовится к вылету в Москву.

Ранее на Сахалин впервые прилетел туристический чартер.