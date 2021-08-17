 

Число гостей ВЭФ решили сократить вдвое

17.08.2021, 8:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОколо 4 тыс. человек приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), число гостей сокращено вдвое в сравнении с 2019 годом, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Мы «поджали» количество участников. Предупредили всех наших уважаемых гостей, что желательно присутствие на ВЭФ без сопровождающих лиц, это практически вдвое сокращает число участников форума – с 8 тыс. позапрошлого года до 4 тыс. человек. Но мы считаем, что форум немного потеряет, потому что основные участники – руководители компаний, органов госуправления стран АТР», – цитирует РИА «Новости» Трутнева.

По его словам, участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны. Трутнев уточнил, что в прошлом году были заявлены рекордные 65 стран-участников форума. «Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать», – сказал Трутнев.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. ВЭФ проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Панкин выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) и II Каспийский экономический форум.



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