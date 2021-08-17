Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних

Запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на 30% ниже прошлогодних, свидетельствуют данные компании «Укртрансгаз».

По состоянию на 15 августа подземные газохранилища (ПГХ) были заполнены на 57% от всего возможного объема (17,6 млрд кубометров). Такое количество газа на треть ниже прошлогоднего: к середине августа 2020 года газом было заполнено 77,1% от общего объема украинских ПГХ (23,8 млрд кубометров), передает РИА «Новости».

Ранее цена газа в Европе обновила исторический максимум превысив 585 долларов за 1 тыс. кубометров после решения Газпрома забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.