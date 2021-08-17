Йети и другие монстры на самом деле демоны?

Исследовательница Меррили Харпур считает себя опытным экспертом по проблеме загадочных британских больших кошек.

В 2006 году она выпустила книгу об этих существах "Mystery Big Cats", которая в мае 2021 года была переиздана, настолько она оказалась популярной и востребованной.

В этой книге Харпур в том числе предлагает гипотезу, согласно которой эти мистические "кошки" на самом деле нечто большее, чем просто сбежавшие из зоопарков леопарды или обычные крупные кошки, "превратившиеся" в гигантских в результате массовой истерии.

По ее теории они могут являться даймонами – даймон это греческое слово, производное от "демона", которое буквально означает "дух" или "божественная сила". В греческой мифологии даймонами могли называть даже героев, которых считали равными богам и посредниками между людьми и богами.

Существовало разделение даймонов на плохих и хороших. Хорошие даймоны считались духами-хранителями, дающими свое покровительство и защиту избранным людям. Плохие даймоны это те, кто сбивают людей с пути и творят различные пакости в их адрес.

Обращаясь к британской мифологии, Харпур считает, что многочисленные британские "сказочные" существа вроде эльфов, фей, пикси, боггартов, озерных монстров, змееподобных сущностей и тд являются теми самыми плохими даймонами.

И йети, согласно Харпур, тоже, судя по всему, относятся к ним же, потому что, если пересмотреть многие свидетельства о встречах с йети, можно обнаружить у них открытое неприятие человека и немало сверхъестественных способностей. В том числе существует немало историй, согласно которым йети могут становиться невидимками.

К примеру, образ йети (сасквоч или бигфут) является обычным явлением в фольклоре большинства индейских племен Северо-Запада США. Легенды коренных американцев о йети обычно описывают этих существ ростом около 6-9 футов, очень сильных, волосатых, нецивилизованных и часто дурно пахнущих, обычно живущих в лесу и часто добывающих пищу по ночам. И в некоторых историях указывается наличие у них способности становиться невидимыми, при этом йети всегда описывались индейцами как нечто достаточно материальное, а не как призрак или фантом.

Очень похожие истории встречаются и в Бутане – королевстве на южной границе восточных Гималаев – места, откуда изначально по всему миру разошелся образ Снежного Человека. Тут его в основном называют Мерзким Снежным Человеком или Мигои.

Бутанцы считают, что это двуногое обезьяноподобное существо известно своей феноменальной силой и магическими способностями, такими как способность становиться невидимыми и ходить задом наперед, чтобы обмануть любых преследователей.

Идем дальше. Знаете ли вы, что йети очень сложно или практически невозможно убить пулями? Эту особенность отмечают очень многие охотники из тех, кто встречал йети в лесу и пытался застрелить его из своего ружья.

28 ноября 2014 года на популярном американском паранормальном радиошоу Coast to Coast AM, выступал эксперт по йети Стэн Гордон. Он рассказал, что много лет изучал феномен йети и заметил, что существует связь между подобными странными существами и множеством таинственных явлений, в том числе психического характера, а также феноменом НЛО.

Одной из самых интересных проблем, которые Стэн обсуждал в той передаче, была кажущаяся способность йети внезапно превращаться в невидимку, когда в него начинают стрелять из ружей. Вот одна из типичных историй, рассказанных Годоном:

"Медленно движущийся ярко-красный НЛО приземлился на пастбище фермы. Внезапно люди заметили двух йети, пробирающихся возле ограды из колючей проволоки неподалеку от НЛО и издающих странные звуки. Один из мужчин попытался застрелить йети боевыми патронами, но пули не подействовали, и существа убрались в лес".

Филип Райф, еще один криптозоолог, изучающий йети рассказывал еще одну историю:

"В 1959 году полицейский столкнулся со Снежным человеком на сельской дороге в округе Кэрролл. Офицер с изумлением наблюдал, как это существо перешло прямо перед его патрульной машиной и легко перебралось через забор из колючей проволоки. Затем полицейский вытащил свой служебный револьвер и выстрелил в Снежного человека. Однако оказалось, что пули не действуют против этого существа. Поняв это, офицер бросился к своей машине и умчался с места происшествия".

Теперь о другом странном аспекте снежного человека: существует гораздо больше, чем несколько зафиксированных отчетов, в которых очевидцы, находящиеся в непосредственной близости от снежного человека, сообщали о необъяснимом страхе, тошноте, замешательстве, дезориентации, головокружении и своей физической неспособности двигаться.

Это, конечно, могло происходить и из-за огромного потока адреналина, выбрасываемого в кровь при сильном страхе, но еще подобное может возникать от инфразвука. Инфразвук – это звук чрезвычайно низкой частоты, который значительно ниже 20 Гц, отчего человеческое ухо как правило не улавливает его, однако такой звук может оказывать негативное влияние на человеческий мозг.

Криптозоолог Скотт Карпентер так говорил об инфразвуке и своей встрече с йети:

"Я не эксперт по акустике и не ученый, так что мои выводы основаны лишь на наблюдениях и здравом смысле. Я думаю, что я однажды сам был под влиянием инфразвука во время моей встречи с бигфутом 30 апреля 2010 года. Бигфут тогда манипулировал моим восприятием и затем "продезинфицировал" мою память.

Я пытался заснять его на видео и иногда во время этого процесса я подвергался влиянию инфразвука и он сильно влиял на меня или "промывал" мне мозги, заставляя уйти с этого места. Это похоже на то, как будто моя память была стерта, и мне было приказано уйти, и я подчинился этому".

Кроме того, есть очень странный аспект о том, что йети любят заплетать в косы гривы лошадей. Безусловно, ведущим специалистом в этой любопытной области является Лиза Шил, автор книг "Backyard Bigfoot", "Forbidden Bigfoot" и других. В этих книгах она часто описывает собственные встречи с подобным явлением:

"Я впервые столкнулась с загадкой лошадиных косичек, когда жила в Техасе. Вначале я позволила себе отмахнуться от них как от чего-то естественного, словно косы запутываются от ветра, или, возможно, это дело рук шаловливых детей соседей. Однако со временем мне становилось все труднее придерживаться моей первоначальной гипотезы ".

Действительно, в 2000-х годах, и особенно в 2005 году, Лиза Шил увидела множество примеров заплетания косичек лошадям, когда активность бигфутов в ее окрестностях была на пике. При этом следует помнить о другом: плетение кос лошадям имеет давнюю историю и в те далекие времена все это обычно приписывалось коварным и вредным феям или ведьмам.

Даже сам Уильям Шекспир не раз упоминал об этом явлении в своих пьесах. В "Ромео и Джульетте" Шекспир писал о существах спрайтах, которые любили заплетать косы лошадям. Другие британские писатели и поэты тоже нередко упоминали этот феномен в своих произведениях.

Все это, безусловно очень необычные явления, которые выглядят очень странно будь йети просто "доисторическим человеком, дожившим до наших времен" или каким-то еще неизвестным видом человекообразной обезьяны. И те же самые явления вроде способности становиться невидимками или насылать на человека сильный страх часто приписывались и другим потусторонним силам. А на Руси явление плетения косичек лошадям издревле приписывалось домовым.

Так может быть и самом деле все эти странные существа являются теми самыми деймонами – демонами, которые всего лишь принимают разный облик, подстраиваясь под психику того или иного человека?