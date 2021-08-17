Мнение: О мародёрах

Последний штрих в картину триумфального бегства США из Афганистана. Хотя, сколько уже таких штрихов мир увидел за последнюю неделю! И беженцы, в отчаянии цепляющиеся за шасси улетающих из Кабула американских военных транспортников. И собаки-сапёры в пассажирских креслах – заслужили, в отличие от людей. И последний афганский президент, использовавший весь возможный транспорт для вывоза наличных.

Вот в духе этого мерзкого штришка – ещё один, точно последний.

Американские власти наложили руку на хранящиеся в США активы Центробанка Афганистана. Об этом сообщило агентство в понедельник AFP со ссылкой на анонимного представителя вашингтонской администрации.

Нет, формально, политес соблюдён и тут. «Активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам», заявил чиновник, не став уточнять, о какой сумме идет речь. По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовые резервы ЦБ Афганистана на конец апреля составляли 9,4 млрд долл. Основная часть из этой суммы, если не почти вся, была депонирована в Штатах.

Теперь доступа к ней у афганцев не будет долго, а то и никогда. Мол, запрещённый в России «Талибан» – это ненадлежащая власть в Кабуле. О передаче хотя бы части активов какому-либо правительству в изгнании речи тоже нет. Как и о формировании самого такого правительства. В общем, до боли знакомая ситуация – подобными способами Россия когда-то лишилась изрядной части своего золотого запаса, составлявшего до Первой Мировой 1311 тонн золота.

Конечно, для США 9,5 млрд долл. – мелочь, особенно в сравнении с триллионом долларов, влитым в Афганистан за 20 лет. Но всё же… вот так беспардонно хапать копеечку у нищего?

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