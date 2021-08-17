Потел иль не потел, вот в чем вопрос

Сына королевы Великобритании герцога Йоркского Эндрю обвиняют в преступлениях сексуального характера двадцатилетней давности.



Принц Эндрю едет со свадьбы родственников. Фото: PA Wire / ТАСС

Особое почтение и уважение британцев к своей королеве Елизавете II объясняется помимо всего прочего еще и тем, что за без малого 70 лет правления она лично ни разу не оказалась замешана ни в одном скандале. И даже ее большая по современным меркам семья, несмотря на все усилия целой армии британской желтой прессы, не так уж часто дает поводы для настоящих королевских скандалов.

Более того, в минувшем году была окончательно развеяна тень подозрений о причастности королевской семьи к автокатастрофе, в которой погибла принцесса Диана, и эта драма, превратившись в трагический несчастный случай, полностью утратила политический контекст.

Отказ от исполнения обязанностей членов королевской семьи герцогом и герцогиней Сассекскими Гарри и Меган и даже их истерические нападки на семью в конце концов были восприняты в духе принятия модернизации монархии, чего они формально и добивались. И хотя, конечно, семья нередко мелькает в хрониках желтой (и не очень) прессы, но все это скорее лишь напоминает, что Виндзоры, как и Стюарты, Тюдоры и Плантагенеты, — люди как люди.

Но нынешний гром среди совсем не ясного неба и черных туч, давно собиравшихся на горизонте второго сына Елизаветы принца Эндрю, герцога Йоркского и наследника девятой очереди, — совсем другое дело. Тут речь идет об обвинениях в сексуальных преступлениях, предъявленных по прошествии 20 лет, что по нынешним временам стало топом среди всех скандальных трендов.

Принц Эндрю попал в крупный сексуальный скандал. Фото: Andrew Matthews / PA Wire / ТАСС

На этой неделе принцу Эндрю предъявили иск от некоей Вирджинии Джуффре из Нью-Йорка (где, кстати говоря, только что, угрожая импичментом с грандиозным скандалом, заставили уйти в отставку губернатора штата Эндрю Куомо после поступивших от 11 женщин обвинений в сексуальных домогательствах). Мадам Джуффре — одна из жертв известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, признанного сексуальным преступником.

Она утверждает, что ее заставили вступить в половую связь с принцем в 17 лет, когда по законам США она была несовершеннолетней,

и обвиняет принца Эндрю в сексуальном насилии, нанесении побоев и «умышленном причинении душевных страданий». В иске предъявлены требования денежных компенсаций, размер которых, правда, не указан, поскольку его должен определить суд.

Американке Вирджинии Джуффре, выдвинувшей против принца обвинения в изнасиловании, сейчас 38 лет. На момент совершения преступления, в котором обвиняют принца, она была несовершеннолетней

Жертва и истец — американка Вирджиния Джуффре — подвергалась сексуальному насилию с детства, сбегала из дома, жила с различными покровителями и работодателями. Последним из них в 2000–2002 гг. был знаменитый теперь американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в 2019 году в тюрьме Нью-Йорка в ожидании второго процесса по обвинениям в преступлениях сексуального характера. Оказывавшая ему сексуальные услуги Джуффре стала со временем одним из главных его обвинителей. К нему она попала в 16 лет «по протекции» предполагаемой сообщницы Эпштейна, с которой познакомилась, когда работала в спа-салоне в клубе Дональда Трампа в Палм-бич, штат Флорида.

Сейчас Джуффре 38 лет, за последние годы она стала профессиональным борцом за права жертв сексуального насилия.

Имя принца Эндрю фигурирует в судебных документах в связи с Эпштейном с 2014 года — в рамках дела, возбужденного предполагаемыми жертвами Эпштейна против министерства юстиции США. В этом иске оспаривалась мягкая сделка Эпштейна с федеральными прокурорами во Флориде в 2008 году. В тех судебных материалах Джуффре утверждала, что в 2001 году Эпштейн и его давняя сообщница Гислен Максвелл трижды направляли ее в Лондон, Нью-Йорк и на Виргинские острова США, чтобы она занялась сексом с Эндрю.

Вирджиня с принцем Эндрю. Фото из архива

С тех пор Эндрю (и Букингемский дворец от его имени) неоднократно категорически отрицал публичные обвинения Джуффре как «ложные и безосновательные». В интервью «Би-би-си» в 2019 году он заявил, что не только сексуальных контактов не было, но он не помнит, чтобы вообще встречался с Джуффре. Он также указал на ряд неточных деталей рассказа обвинительницы, которые подрывают доверие к ее версии истории в целом.

Например, она рассказывает, что якобы во время танцев в ночном клубе перед первым актом насилия принц сильно потел, «будто дождь прошел», а тот, оказывается, после Фолклендской войны из-за проблем со здоровьем не мог потеть. К слову о том, из чего складывается отношение британцев к Елизавете: после начала войны в 1982 году правительство исключило принца из участников военной операции, но на возвращении сына настояла королева. Он был вторым пилотом вертолета и участвовал в боевых вылетах.

В 2019 году принц отошел от своих официальных обязанностей после неудачного выступления в телевизионном интервью «Би-би-си», в котором он не показал и признаков раскаяния в дружеских отношениях с Эпштейном, не выразил должного сочувствия его жертвам. «Таймс» сказала недавно, что тогда же

герцог вынужден был отказаться от кураторства 230 своих благотворительных проектов. В мае этого года еще почти 50 организаций тихо или публично отказались от покровительства Эндрю.

Правоконсервативная «Телеграф» предполагает, ссылаясь на источники во дворце, что в следующем году герцог Йоркский даже не примет участия в торжественном параде королевских войск (Trooping The Colour), который традиционно проходит в Лондоне в национальный официальный день рождения монарха во вторую субботу июня (семейный праздник отмечается в реальный день рождения). Это будет платиновый юбилейный парад на 95-летие ее величества.

Члены королевской семьи, включая принца Уэльского, опасаются, что

ущерб, который нанесла Виндзорам его дружба с осужденным преступником Джеффри Эпштейном, уж слишком велик и пути назад нет.

Источники газеты признают, что предстоят «трудные обсуждения» вплоть до лишения Эндрю военных титулов, поскольку иск «гарантирует, что он вряд ли вернется к исполнению государственных обязанностей, даже если его оправдают», — пишет газета. Точно так же оценивают положение дел в военно-морском ведомстве. Высокопоставленный источник сказал газете: «Сейчас для него настало время сообщить армии, что он уйдет в отставку, чтобы не смущать нацию, до тех пор, пока его имя не будет очищено».

Иск в федеральный суд США Джуффре подала за пять дней до истечения срока давности, согласно закону штата Нью-Йорк, который позволяет жертвам, ставшим в детстве объектом сексуального насилия, подавать гражданские иски (по иронии судьбы закон внес ушедший в отставку губернатор Куомо).

Поскольку данный иск является гражданским, а не уголовным, принц Эндрю не может быть экстрадирован в Америку, отмечают британские законники. Однако могут быть использованы правовые процедуры для трансатлантических гражданских дел, обязывающие его дать показания, если так решит суд.

Нью-йоркский адвокат Дэвид Бойс подтвердил британскому телевизионному каналу «Скай ньюс», что, когда дело поступит в суд, в нем появятся «новые доказательства и новые показания свидетелей». Он ожидает, что это может произойти уже в середине следующего года.

Адвокаты Джуффре утверждают, что с 2015 года они предпринимали многочисленные попытки в частном порядке обсудить обвинения с Эндрю или его советниками, чтобы избежать публичного судебного разбирательства.

Но попытки достичь мирового соглашения за «закрытыми дверями» были проигнорированы.

Остается только гадать, чем вызван такой подход, и надеяться, что именно уверенностью в своей правоте. (Тут следует напомнить, что юридическая работа с герцогом после его отхода от исполнения публичных обязанностей в 2019 году была передана от королевских юристов внешним адвокатским конторам, чтобы Букингемский дворец мог дистанцироваться от скандала с Эпштейном.)

Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Фото: Uma Sanghvi / Palm Beach Post / TNS / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Сайт «Би-би-си», со ссылкой на американских юристов, сообщает, что помимо мирового соглашения есть еще два варианта действий. Первый: герцог Йоркский может попытаться проигнорировать судебный процесс и вообще отказаться подчиниться юрисдикции американского суда, сославшись на иммунитет члена королевской семьи. Второй вариант — затянуть процесс рассмотрения иска на неопределенно долгое время, возможно — на годы, на что у адвокатов есть достаточно инструментов. Однако и у того, и у другого пути имеются серьезные репутационные последствия для герцога и семьи.

На днях комиссар столичной полиции дама Крессида Дик, давая интервью британскому радио «Эл-би-си», заметила, что полиция в свете нового гражданского иска вернется к рассмотрению событий на территории Великобритании, связанных с обвинениями в адрес Эпштейна и принца. Ранее управление дважды отказывалось начинать расследование по заявлениям Джуффре, но «никто не стоит выше закона», подчеркнула комиссар.

Ни юридическая служба принца, ни Букингемский дворец комментариев пока не дают. Решение, как реагировать на иск, должно быть принято и оглашено до 30 августа.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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