Случай похищения пришельцами в Германии, после которого пострадавший превратился в талантливого художника

Этот малоизвестный случай похищения пришельцами произошел в Германии и считается странным даже по меркам уфологии. История получила огласку лишь в последние годы благодаря польскому уфологу Марцину Мизера.

Однажды утром в августе 1981 года неназванный 55-летний мужчина – уроженец Польши, проживавший в германском городе Реда-Виденбрюк, как обычно отправился кататься на велосипеде по живописным окрестностям.

Мужчина очень любил такие неспешные поездки на природе и в тот день он решил покататься на берегу озера Линтел. Погода стояла прекрасная, свежая и солнечная, поэтому в какой-то момент он слез с велосипеда и решил пройтись пешком.

Когда он присел на берегу и стал любоваться видом, что-то привлекло его внимание. Неподалеку стоял какой-то сарайчик и возле этого сарайчика двигался человек, выглядело это так, словно он вытаскивал что-то из сарайчика и выкладывал на берегу.

Очевидец подумал, что это просто местный рыбак, который выкладывает свое рыбацкое снаряжение, но потом к "рыбаку" подошла целая группа других людей, которые были одеты в полностью черные костюмы, ярко блестевшие на солнце, и далее все они посмотрели вверх на массивный летающий дискообразный объект, который парил над озером примерно на высоте 15 метров.

Объект был в диаметре около 30 метров и 10 метров в высоту – сравнительно небольшой и медленно двигался по направлению к группе людей в черном.

Очевидец в тот момент все еще не понимал, чего именно он стал свидетелем, но когда он увидел как мимо сарайчика буднично прошла женщина с собачкой, ему в голову пришло, что летательный диск мог быть каким-то инновационным средством передвижения, которое использовалось для развлечения местных жителей, а точнее для катания их над озером.

Таким образом наш поляк решил получше рассмотреть этот летательный объект и приблизился к группе людей в черном. К тому моменту летательный аппарат подлетел к ним совсем близко и теперь было видно, что на боку у него "дверь" – открытое овальное отверстие.

Мужчина подошел и уже намеревался спросить сколько стоит билет на этот транспорт, когда вдруг заметил, что один из "людей в черном" отошел от группы и с большим любопытством осматривает его велосипед, который он прислонил к дереву. Только в этот момент очевидец осознал, что эти "люди в черном" совсем не люди, а скорее лишь похожи на людей и что их фигуры полупрозрачные!

Увы, даже в тот момент он все еще не понимал с чем столкнулся, а потому странный летательный аппарат все еще сильно привлекал его и к тому момент летающий диск подошел к берегу и опустился на землю, так что наш очевидец без проблем вошел внутрь объекта через упомянутое выше овальное отверстие.

Оказавшись внутри, он очутился в просторной комнате, которая была почти прозрачной, то есть через ее стены можно было видеть окружающий озеро пейзаж. Тут к мужчине подошел один из тех полупрозрачных гуманоидов и повел его в дальний конец комнаты. Он безропотно подчинился ему, не в силах даже думать о сопротивлении.

Его усадили на "невидимую скамейку" и рядом с ним сидел другой человек – это был тот самый "рыбак", которого он первоначально заметил у сарайчика. Только теперь тот мужчина был почти догола раздет и его осматривал один из гуманоидов.

Когда его усадили на скамейку и забрали у него его дорожную сумку, поляк ощутил сильный и очень неприятный запах, похожий на запах горящей резины, который становился все сильнее, пока у него не закружилась голова. Однако, несмотря на общее помутнение сознания, он все еще осознавал, что происходит вокруг него, и видел он очень пугающие вещи:

"Когда я двигался, я ощущал себя настолько легким, словно моих килограммов не было. И я видел там отрезанную голову коровы без левого глаза и половины ее рога, который тоже был отрезан. В челюстях коровы были какие-то цепи. Также я видел там детские туфли и очки. Они посадили меня на какой-то стол. Я почувствовал легкость, будто лишился каких-то внутренних органов. Внутренняя часть объекта светилась розовато-фиолетовым свечением".

Потом его привели в "туманную серо-голубую комнату" с большим количеством гуманоидов в ней, они сняли с него одежду и заставили лечь на стол. Его осмотрели, снова одели и вернули его сумку. Ему также дали какой-то пояс, который, казалось, трансформировался в разные формы и имел странные символы на поверхности.

Когда поляк уронил этот пояс, тот завис над полом и потом сам вернулся в его руку. Также он всегда принимал исходную форму, независимо от того, как его сложить. А потом мужчина ощутил, что корабль движется:

"Я мог видеть много огней, и я видел то ли в потолке, то ли в прозрачном полу огромный город с освещенными башнями – я наблюдал за ними с разных позиций. Я словно был в какой-то большой машине или над ней, где-то далеко, когда была ночь, и все вокруг очень напоминало освещенный город"

Потом в его руке внезапно материализовался маленький прозрачный мяч размером с теннисный мячик, который заиграл разными цветами радуги. Когда он сиял, мужчина мог видеть кости на своей руке, словно мячик обладал рентгеновским излучением.

Это напугало его настолько, что ему захотелось выбросить мяч, но он обнаружил, что не может сделать этого, так как каждый раз, когда он бросал его, мяч возвращался к нему в руку обратно, как пояс.

Шарик этот казался невесомым, а когда он заглянул внутрь него, то увидел там разные странные вещи:

"Мяч излучал изображение изнутри – что-то вроде трехмерного шоу. Внутри был какой-то хаос из множества разноцветных пятен, разделенных линиями, и из них возникали какие-то образы. В нем, в частности, появились: башня из города, в котором он жил, затем ратуша и другая башня, стоящая рядом с его старым домом.

Затем были показаны другие подобные элементы: церковные башни, игровые поля, автостоянки и т.д. Когда наш очевидец захотел повернуть шар в руках, то он превратился в огромный стеклянный круг 7-10 метров шириной, который сразу же стал меньше и превратился в оригинальный шар".

Что, черт возьми, здесь происходило? Все это настолько странно и сюрреалистично, что трудно сказать в чем заключалась цель подобных предметов и демонстраций их способностей. Причем во время всего этого рядом с мужчиной стоял один из гуманоидов и пристально наблюдал за ним, не меняя своего выражения лица:

"Я глупо улыбнулся, потому что это было странно, круто и смешно одновременно. Ничего подобного я раньше не видел. Гуманоид смотрел на меня как король на шута. Как бы то ни было, затем я неожиданно оказался на помойке".

Да, после этого очевидец просто внезапно оказался на земле, где располагалась свалка, это место находилось примерно в 5 км от озера Линтел. Он ощущал сильную головную боль, а часы на его руке были сломаны. Его кожа была красной, как будто он получил солнечный ожог, и он также заметил, что и шар, и пояс, которые ему дали на корабле, исчезли.

Осмотревшись, он увидел, что его велосипеда здесь нигде нет и ему пришлось идти домой пешком. По прибытии он почувствовал внезапное изнеможение и погрузился в глубокий сон.

С того дня, как он утверждал, у него внезапно возникла невероятная тяга и талант к живописи, и впоследствии он стал довольно известным художником в этом районе. К сожалению, имя этого человека не сообщается.