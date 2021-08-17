В ближайшие годы в мире почти наверняка произойдет глобальный катаклизм

Аналитики Deutsche Bank обнаружили четыре главных риска гибели человечества, обозначив вероятность их появления.

Эксперты считают, что в ближайшие 10 лет с вероятностью 33 процента произойдет глобальный катаклизм или начнется мировая война. Если же смотреть на 20 лет вперед, то угроза увеличивается до 50 процентов.

Всего исследователи определили четыре главных риска: вероятность 2% – пандемия гриппа, 0,15% – мощное извержение вулкана, 1,06% – вспышки на Солнце и геомагнитная буря и с вероятностью 0,625% – мировая война.

Специалисты считают, что 33,5% – очень серьезная цифра, однако они больше верят в благоразумность человечества, но меньше верят в возможность сохранения им стабильной эпидемиологической обстановки в мире.

По мнению аналитиков, любое глобальное потрясение не происходит просто так. Любая катастрофа начинается после череды неких событий. Например, мощная геомагнитная буря может вывести из строя системы электроснабжения, что окажет губительное воздействие на глобальную экономику и жизнь всего человечества.