Монах предсказал ужасное будущее для всего мира

Стефан Карульский, сербский схиархимандрит, предсказал ужасный хаос в начале двадцать первого веке.

Монах рассказал, что в ближайшем будущем, наводнение перевернет весь мир с ног на голову. США погибнут, а Россия столкнется с немыслимой трансформацией.

Древнейшие старейшины оставили после себя множество пророчеств. Многие из них казались современникам причудливыми и непонятными. Однако с годами их значение прояснилось, и прогнозы сбылись.

Схиархимандрит Стефан Карульский родился в 1922 году и умер в 2001 году. Когда он был еще молод, он пошел в монастырь, расположенный в Сербии, он был там послушником. Пешком на Афон ходил из Сербии в 1950-е годы. Он провел большую часть своей жизни в Каруле (почти 40 лет). Он вел строгий аскетический образ жизни, о нем знала вся Греция. К нему за советом и помощью обращались тысячи людей.

Нашествие демонов

Монах не раз упоминал, что Богоматерь и демоны являлись ему в видениях. И в какое-то мгновение он понял, что способен на гадания и предсказания. Демоны часто были его гостями.

“Сначала я их боялся. И тогда я думал: у меня крестик, это моя клетка. Почему они здесь ходят? И вот я вижу: сорок демонов спускаются ко мне с горы. Например, как на иконах Страшного суда, я вижу: огонь из уст, горящие глаза. И они приходят ко мне. Я спрятался и подумал: пусть подойдут ближе”. Когда демоны приблизились, отец Стефан начал крестить их.

“Они бегут от креста, злятся и кричат: “Проклятые монахи, вы хотите занять наше место! Ведь иногда даже демон погибает… В чем вообще смысл жизни человека? Чтобы обрести святость, чтобы святые души людей заняли место падших ангелов, павших на престол Господа. Бесы — изменники, они отвернулись от Бога и взывают к подвижнику: ты хочешь занять наше место!”

Если человек встанет на неверный путь, демоны немедленно попытаются сделать все возможное, чтобы присоединить его к своей “партии”. Таким образом, до скончания дней будут мешать, соблазнять и соблазнять.

Прогнозы

Многие из его предсказаний и указаний до сих пор помнят. Одно из них — поразительное видение будущего Соединенных Штатов и России. По его словам, весь мир в начале 21 века столкнется с водной стихией. Которая на долгие годы в корне изменит жизнь на Земле.

Его предсказания совпали с пророчествами Ванги и Нострадамуса о том, что США пострадает от сильного наводнения. Многие города уйдут под воду. Чтобы спастись, люди будут вынуждены переехать в другие страны. «Америка скоро рухнет», и беженцы заполнят Россию и Сербию.

Стихийное бедствие затронет все человечество, и люди будут в основном заниматься натуральным хозяйством. Это единственный способ запастись едой и выжить. Мир будет охвачен голодом и разрухой.

«Америка вот-вот рухнет. Исчезнет ужасно, полностью. Американцы будут бежать, они попытаются бежать в Россию и Сербию», – предсказал монах Стефан.

Однако человечество к этому приспособится, о количестве погибших, исчезнувших людей с лица Земли не упоминается. Ванга поделилась похожим предсказанием.

Он считал, что в ближайшее время Америку накроет «кровавый дождь», а также возникнут локальные вооруженные конфликты, глобальной войны не предвидится. При этом он подчеркнул, что борьба с «новой инфекцией» продлится достаточно долго. Однако человечество сможет все преодолеть. Несмотря на разрушительные катаклизмы, Россия выстоит и станет сверхдержавой.