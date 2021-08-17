 

Трамп призвал Байдена “с позором уйти в отставку” из-за ситуации в Афганистане

17.08.2021, 7:54, Новости дня
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По словам Трампа, Байдену “пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил, чтобы это случилось с Афганистаном”.

Среди других причин, по которым, по мнению экс-президента, Байден должен покинуть свою должность, всплеск COVID-19 в стране, “пограничная катастрофа, разрушение энергетической независимости и подорванная экономика”.

Вместе с тем именно при Трампе в феврале 2020 года представители США и исламистского движения “Талибан”, с 1996-го по 2001 год находившегося при власти в Афганистане, подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Контекст:

Американские войска были введены в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена.

На фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, ситуация в Афганистане ухудшилась. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.   

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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