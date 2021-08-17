 

NASA ищет желающих год прожить в марсианских условиях

17.08.2021, 7:54, Новости дня
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В рамках “годовой миссии в условиях, симулирующие жизнь в отдаленных мирах”, NASA будет проводить наблюдение за участниками эксперимента. Четыре человека будут жить в помещении, где на территории в 160 м2 будут созданы условия, подобные тем, с которыми могут столкнуться астронавты на Красной планете.

Помещение, где будут жить участники, напечатают на 3D-принтере ICON.

Среда обитания будет имитировать проблемы миссии на Марсе, включая ограничения ресурсов, отказ оборудования, задержки связи и другие факторы стресса окружающей среды.

Задачи экипажа могут включать моделирование выходов в открытый космос, научные исследования, использование виртуальной реальности и управления роботами, а также обмен сообщениями. Результаты предоставят важные научные данные для проверки систем и разработки решений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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