Из-за людей на взлетной полосе. Военный самолет Германии пять часов кружил над Кабулом, ожидая посадки – CМИ

Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание Bild.

По данным таблоида, людей убрали с полосы и самолет бундесвера приземлился в последнюю минуту. Было израсходовано топливо, еще несколько минут – и ему пришлось бы отправиться на дозаправку в Узбекистан.

Перед этим еще один самолет после цикла ожидания в воздухе отправился на дозаправку.

Всего Германия отправила четыре военных самолета.

В ночь на 17 августа борт, которому удалось приземлиться, забрал из Кабула первую группу людей, их вывезли в Ташкент, сообщило министерство обороны Германии в Twitter. Немецкие силы безопасности остались в аэропорту, готовятся к дальнейшим эвакуационным рейсам.

Сколько людей удалось вывезти из Афганистана этим бортом, и граждане каких стран они, в твите не уточняется. “Немецкая волна” сообщила, что это первый эвакуационный рейс Германии из Кабула.

Как пишет Bild, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала эту эвакуационную операцию одной из самых опасных.

#Afghanistan: Der erste A400M der Bundeswehr hat den Flughafen #Kabul wieder verlassen – mit zu Schützenden ist die Maschine nun auf dem Weg nach Taschkent/Usbekistan.

Vor Ort in Kabul sind Sicherungskräfte der Bundeswehr verblieben, diese bereiten weitere Evakuierungsflüge vor.

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 16, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Известно, что еще как минимум 91 гражданин Украины хочет эвакуироваться из Афганистана. Кроме того, по информации “24 канала” еще 12 украинских военных находятся на американской военной базе, которую взял под контроль “Талибан”.

Второй эвакуационный рейс, который организовала Украина, вчера не мог вылететь из Кабула из-за критической ситуации в аэропорту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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