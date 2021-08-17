Ведущий вирусолог Уханьского института предупредила о приближении мутаций Covid-19

Ведущий вирусолог КПК Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, также известный как «Летучая мышь», говорит, что коронавирусная инфекция будет продолжать мутировать, и мы должны подготовиться к сосуществованию с ним.

– Поскольку число инфицированных только что стало слишком большим, это дало новому коронавирусу больше возможностей для мутации и отбора. Новые варианты будут продолжать появляться, — сказал Ши, чья лаборатория работала с финансируемой США некоммерческой организацией, чтобы сделать коронавирусы летучих мышей более заразными для людей.