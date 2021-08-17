МИД поставил провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией

Ситуация в Афганистане после вывода войск США и НАТО стала закономерным итогом, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? Триллион потрачен в никуда», – приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщил замглавы МИД России, в НАТО 20 лет рассказывали о «трансатлантической спайке и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли – вместе уйдем», но «США сказали: «Довольно», и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе».

Грушко указал, что в рамках Совета РФ – НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН был реализован ряд успешных и востребованных проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана. Так, для борьбы с наркотрафиком около 4 тыс. «офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе».

Россия предлагала НАТО разработать и внедрить «алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях», но альянс не проявил интереса. Не поддержало НАТО и диалог с ОДКБ по «афганским делам», хотя очевидны общие интересы – «НАТО – внутри, ОДКБ – на внешнем периметре».

«Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия – беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», – сказали в МИД России.

Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, РФ и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.